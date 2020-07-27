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    武漢肺炎》香港今增145人確診 刷新單日最多紀錄

    香港武漢肺炎疫情持續惡化，今天共新增145人確診，刷新疫情爆發以來單日新增最多紀錄，在社區感染的142名確診病例中，有59名感染路徑不明；面對疫情持續升溫，港府也祭出4項更加嚴格的防疫政策。（法新社）

    香港武漢肺炎疫情持續惡化，今天共新增145人確診，刷新疫情爆發以來單日新增最多紀錄，在社區感染的142名確診病例中，有59名感染路徑不明；面對疫情持續升溫，港府也祭出4項更加嚴格的防疫政策。（法新社）

    2020-07-27 18:45:48

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續惡化，今天共新增145人確診，刷新疫情爆發以來單日新增最多紀錄，在社區感染的142名確診病例中，有59名感染路徑不明，目前香港已累計有2779人確診，20人死亡；面對疫情持續升溫，港府也祭出4項更加嚴格的防疫政策。

    綜合外媒報導，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，除了今天新增的145人外，尚有60多例初步確診病例，另外仍有多間院舍出現群聚感染，其中屯門康和護老中心黃金分院再多13人確診，已累計有24人確診。

    香港醫院管理局指出，截至今天中午，仍有100多名確診者尚未送往醫院，有約200人轉送至2線隔離病房，101人送往鯉魚門公園度假村改裝的隔離中心；醫管局表示，目前醫院病房的調動速度未能跟上，港府也一直研究如何增加社區隔離設施，但因為有些地方當初設計並非用在醫療用途，還需要研究改裝，希望大眾諒解。

    港府政務司司長張建宗也表示，為加強防疫，港府也祭出4項嚴格的防疫措施：

    1，禁止在餐廳用餐。
    2，限聚令由目前的4人收緊至2人。
    3，室內室外強制戴口罩。
    4，體育館、泳池及遊戲機中心全面關閉。

    全部措施從7月29日凌晨生效，直到8月4日止。

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