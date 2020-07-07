武漢肺炎》後遺症？愛滋死亡人數恐暴增50萬

聯合國愛滋病規劃署執行主任拜安伊瑪（見圖）指出，遭受過性暴力的婦女感染愛滋的可能性，是其他婦女的1.5倍。（法新社）

2020-07-07 01:25:41

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕今年國際愛滋病大會（International AIDS Conference）6日線上開議，聯合國警告，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的封鎖措施若導致愛滋治療中斷6個月，死於愛滋相關疾病的人數將會增加50萬，疫情正在危及全球共同努力多年的愛滋病防治進展。

綜合外電報導，雖然愛滋相關的死亡病例自2004年的高峰期至今，已經下降了60%，但2019年全球仍有69萬人死於愛滋相關疾病，大約170萬起新增愛滋病例，全球愛滋病人總數約為4000萬。聯合國原本計畫於2020年將愛滋相關的死亡病例數與新增愛滋病例數分別減少至50萬起以下，但武漢肺炎疫情爆發後，這些目標都無法實現了。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，武漢肺炎疫情將世界脆弱的部分坦露出來，經濟社會的不平等，與公共衛生的不當投資，全都被攤在陽光下。

封城抗疫將愛滋病的高危險人群置於險境，波士頓醫療中心調查超過3500名參與「暴露前預防性投藥（PrEP）」計畫的患者，發現出現重複的用藥失誤的比率，比2020年前4個月提高了278%，與去年同期相比，接受「暴露前預防性投藥」的病患人數也下降了18%。

世界衛生組織（WHO）的調查指出，多達73個國家因為疫情缺乏用於治療愛滋病的抗逆轉濾病毒藥物，24個國家的救命藥品庫存過低或斷貨。聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）執行主任拜安伊瑪（Winnie Byanyima）也指出，在封鎖防疫期間，婦女特別容易遭受性暴力，而遭受過性暴力的婦女感染愛滋的可能性，更是其他婦女的1.5倍。

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