為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》後遺症？愛滋死亡人數恐暴增50萬

    聯合國愛滋病規劃署執行主任拜安伊瑪（見圖）指出，遭受過性暴力的婦女感染愛滋的可能性，是其他婦女的1.5倍。（法新社）

    聯合國愛滋病規劃署執行主任拜安伊瑪（見圖）指出，遭受過性暴力的婦女感染愛滋的可能性，是其他婦女的1.5倍。（法新社）

    2020-07-07 01:25:41

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕今年國際愛滋病大會（International AIDS Conference）6日線上開議，聯合國警告，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的封鎖措施若導致愛滋治療中斷6個月，死於愛滋相關疾病的人數將會增加50萬，疫情正在危及全球共同努力多年的愛滋病防治進展。

    綜合外電報導，雖然愛滋相關的死亡病例自2004年的高峰期至今，已經下降了60%，但2019年全球仍有69萬人死於愛滋相關疾病，大約170萬起新增愛滋病例，全球愛滋病人總數約為4000萬。聯合國原本計畫於2020年將愛滋相關的死亡病例數與新增愛滋病例數分別減少至50萬起以下，但武漢肺炎疫情爆發後，這些目標都無法實現了。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，武漢肺炎疫情將世界脆弱的部分坦露出來，經濟社會的不平等，與公共衛生的不當投資，全都被攤在陽光下。

    封城抗疫將愛滋病的高危險人群置於險境，波士頓醫療中心調查超過3500名參與「暴露前預防性投藥（PrEP）」計畫的患者，發現出現重複的用藥失誤的比率，比2020年前4個月提高了278%，與去年同期相比，接受「暴露前預防性投藥」的病患人數也下降了18%。

    世界衛生組織（WHO）的調查指出，多達73個國家因為疫情缺乏用於治療愛滋病的抗逆轉濾病毒藥物，24個國家的救命藥品庫存過低或斷貨。聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）執行主任拜安伊瑪（Winnie Byanyima）也指出，在封鎖防疫期間，婦女特別容易遭受性暴力，而遭受過性暴力的婦女感染愛滋的可能性，更是其他婦女的1.5倍。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由追新聞》啪啪不戴套會被告！愛滋不除罪成防治破口？
    2020-07-03 11:17

    自由追新聞》啪啪不戴套會被告！愛滋不除罪成防治破口？
    愛滋師「口交未射精」非危險性行為 高院改判無罪
    2020-06-09 13:16

    愛滋師「口交未射精」非危險性行為 高院改判無罪
    對健康影響不明 WHO建議各國全面禁加熱菸

    對健康影響不明 WHO建議各國全面禁加熱菸
    健康網》在家愛滋自我篩檢 即日起開放網路訂購試劑
    2020-05-12 17:55

    健康網》在家愛滋自我篩檢 即日起開放網路訂購試劑
    武漢肺炎》日本團隊發現 愛滋與白血球藥可望治療武漢肺炎
    2020-04-22 19:06

    武漢肺炎》日本團隊發現 愛滋與白血球藥可望治療武漢肺炎
    Mighty Net創新基地 展示成果

    Mighty Net創新基地 展示成果
    類似愛滋病！ 專家：武漢肺炎病毒會攻擊人體免疫系統
    2020-04-12 16:08

    類似愛滋病！ 專家：武漢肺炎病毒會攻擊人體免疫系統
    國際今日熱門
    2020-07-06 01:51

    東京都知事選舉 小池百合子得票率約6成

    2020-07-06 02:51

    克羅埃西亞國會大選 出口民調：執政黨勝選未過半

    2020-07-06 05:30

    中國公安部下令 插手香港國安執法

    2020-07-06 05:30

    港人抗惡法 白紙抗爭今登場

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播