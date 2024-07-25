凱米颱風減弱出海 高鐵提前於14:00恢復發車

台灣高鐵公司25日提前於下午2時發車。（資料照）

2024/07/25 10:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風減弱、中心出海。台灣高鐵公司今（25日）表示，今天提前1小時於下午2點恢復雙向營運，每小時自端點站分別發出3班每站停靠的全車自由座列車。

高鐵上午10時表示，經過各項安全檢查及軌道巡檢作業之後，原定下午3時起恢復營運，將提前至下午2時恢復雙向營運；為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

請繼續往下閱讀...

高鐵指出，今天下午2時起，南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），發車時刻均為每整點、20分及40分。

台中站另於下午2時整、2時40分各發出1班南下及北上每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）。

至於末班車時間，自南港站發車，晚間9時40分前往左營站；晚間10時40分前往台中站；自左營站發車，晚間9時40分前往南港站，晚間10時40分前往台中站。

高鐵表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起1年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵補充，台灣高鐵因颱風天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲退費補償規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法