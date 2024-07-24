台鐵對號上午停駛 國內航班取消259架次

因應凱米颱風威脅，台鐵公司成立一級應變中心。（台鐵公司提供）

2024/07/24 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容、劉濱銓／綜合報導〕凱米颱風襲台，台鐵和高鐵昨成立一級應變中心，台鐵今天中午十二點以前，對號列車全線停駛；高鐵正常營運，但風雨太大的路段將降速或停駛；國內航班至少取消二五九架次，國際航班部分取消。

高鐵正常營運 視風雨機動調整

台鐵今天中午以前，西部幹線、東部幹線和南迴線的對號列車全線停駛，區間（快）車正常行駛，視風雨情形機動調整。南迴線的區間（快）車則全線停駛。

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台鐵董事長杜微昨天到花蓮巡查防颱工作，包括救災機具設備到位、土石流潛勢地點增設告警設備連線監控台等，特別是○四○三花蓮大地震後的震災路段整備。

交通部公路局昨晚宣布多處路段預防性封路，包括蘇花「和仁到崇德段」、台七線、台九線和台二線部分路段預警性封路。此外，蘇花段陸路若因颱風運輸中斷，且預判三日內無法搶通，將協調航港局、台鐵公司及客運業者等啟動應變方案。

國內航空部分，華信與德安今天航班全取消，加上其他航線至少取消二五九架次。立榮飛金門航線部分正常或提前飛航。

國際航線詳洽各航空公司

國際航空方面，虎航高雄金浦來回航班取消。國泰航空取消十五班。泰越捷航空取消飛台。樂桃航空往返日本取消。長榮航空昨晚六點至明天中午，已取消七十六班。星宇取消廿四班。華航提醒，近日航班可能有提前、取消、延遲等異動，建議利用官網或App查詢即時航班動態，實際將依颱風狀況變動。航班變動詳洽各航空公司或機場官網。

海運方面，航港局表示，今天包含馬公、澎湖東吉、小琉球、綠島、蘭嶼、馬祖等十五航線、一四五航次停航。東北角風管處等九個國家風景區對轄內景點實施預警性封閉措施。

玉山國家公園管理處昨天已無山友上山，也撤離七十隊、二二九名山友，其中有三隊、七人因長程路線滯留，將就地避災，其餘均陸續下山。

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