為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

菲籍移工在台批杜特蒂恐遭遣返 外交部：他們同享我國民待遇！

在台菲籍女看護伊蘭·奧迪多日前在臉書上批評菲律賓總統杜特蒂，遭菲國駐台官員警告，更擬將該看護送返菲國。（圖擷取自YOUTUBE）

在台菲籍女看護伊蘭·奧迪多日前在臉書上批評菲律賓總統杜特蒂，遭菲國駐台官員警告，更擬將該看護送返菲國。（圖擷取自YOUTUBE）

2020-04-27 19:38:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名在台菲籍女看護日前在臉書上批評菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的武漢肺炎政策，遭菲國駐台官員警告，更擬將該看護送返菲國。對此，外交部今天（27日）表示，外籍移工在我國同享「國民待遇」，包括言論自由在內的相關權益均收到保障，各國政府應予尊重。

菲國駐台官員登門警告

據菲律賓勞工與就業部的菲律賓外勞辦事處（POLO）的聲明指出，這位在雲林擔任看護的女性菲律賓移工伊蘭·奧迪多（Elanel Egot Ordidor）日前在臉書上「攻擊」杜特蒂在這次疫情處理不當等言論，有官員在本月20日登門警告奧迪多，聲稱她在網路上的「不實言論」已構成犯罪，在台灣和菲律賓都會被起訴，甚至與奧迪多的雇主和仲介協商，要求將她「遣返回菲律賓」。

外交部：外籍移工也享言論自由等權益

綜合媒體報導，外交部對此表示我國乃主權國家，外籍移工在我國享有國民待遇，包括言論自由在內的權益均受相關法令保障，希望各國政府給予尊重。外交部指出，本案任何人或機構都沒有權力向移工本人、其雇主、仲介施壓，也不宜在未經兩國政府協調下，逕行遣返當事人回國。

外交部也強調，菲律賓是我國「新南向政策」重要夥伴國之一，台灣約有15萬名菲國移工，對我經濟發展貢獻良多，若本案菲方以適當法律程序判定該移工確有違反菲國相關法律情事，可循外交途徑向我國政府提出司法互助請求，我國可依據相關協定與菲國政府積極處理，並願與菲方持續提升雙邊協商機制，深化兩國各層面的合作關係。

相關新聞請見︰菲籍看護在台批評杜特蒂 菲律賓政府稱安排遣返

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
神助攻！企業根留台灣協助防疫邦交 外交部小編：騙妳我小豬
2020-04-25 22:35

神助攻！企業根留台灣協助防疫邦交 外交部小編：騙妳我小豬
有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
2020-04-23 18:55

有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
外送國家隊有無外送首發最高雙倍送

外送國家隊有無外送首發最高雙倍送
譚德塞稱最早通報疫情是中國 外交部：WHO應說明如何處置
2020-04-21 14:44

譚德塞稱最早通報疫情是中國 外交部：WHO應說明如何處置
拉美疫情升溫、我友邦相對和緩 外交部：或因參考台灣經驗
2020-04-21 13:25

拉美疫情升溫、我友邦相對和緩 外交部：或因參考台灣經驗
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-27 05:30

保留疫情貼文 中國3志工失蹤

2020-04-27 05:30

中國防疫物資跳票 換阿根廷被坑

2020-04-27 05:30

發「免疫通行證」換解封 WHO憂加速傳播

2020-04-27 05:30

網竊美病毒研究 中國駭客傾巢

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播