菲籍移工在台批杜特蒂恐遭遣返 外交部：他們同享我國民待遇！

在台菲籍女看護伊蘭·奧迪多日前在臉書上批評菲律賓總統杜特蒂，遭菲國駐台官員警告，更擬將該看護送返菲國。（圖擷取自YOUTUBE）

2020-04-27 19:38:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名在台菲籍女看護日前在臉書上批評菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的武漢肺炎政策，遭菲國駐台官員警告，更擬將該看護送返菲國。對此，外交部今天（27日）表示，外籍移工在我國同享「國民待遇」，包括言論自由在內的相關權益均收到保障，各國政府應予尊重。

菲國駐台官員登門警告

據菲律賓勞工與就業部的菲律賓外勞辦事處（POLO）的聲明指出，這位在雲林擔任看護的女性菲律賓移工伊蘭·奧迪多（Elanel Egot Ordidor）日前在臉書上「攻擊」杜特蒂在這次疫情處理不當等言論，有官員在本月20日登門警告奧迪多，聲稱她在網路上的「不實言論」已構成犯罪，在台灣和菲律賓都會被起訴，甚至與奧迪多的雇主和仲介協商，要求將她「遣返回菲律賓」。

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外交部：外籍移工也享言論自由等權益

綜合媒體報導，外交部對此表示我國乃主權國家，外籍移工在我國享有國民待遇，包括言論自由在內的權益均受相關法令保障，希望各國政府給予尊重。外交部指出，本案任何人或機構都沒有權力向移工本人、其雇主、仲介施壓，也不宜在未經兩國政府協調下，逕行遣返當事人回國。

外交部也強調，菲律賓是我國「新南向政策」重要夥伴國之一，台灣約有15萬名菲國移工，對我經濟發展貢獻良多，若本案菲方以適當法律程序判定該移工確有違反菲國相關法律情事，可循外交途徑向我國政府提出司法互助請求，我國可依據相關協定與菲國政府積極處理，並願與菲方持續提升雙邊協商機制，深化兩國各層面的合作關係。

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