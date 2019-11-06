冷戰時期核武掩體 驚見100萬隻 「食人蟻」吃人類屍體維生

研究發現，在蘇聯時期的廢棄掩體中，發現近1百萬隻的「食人蟻」。示意圖。（路透）

2019-11-06 10:10:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日一項研究發現，在波蘭一處廢棄的蘇聯時期掩護場所，該掩體原先用於儲存核武器，卻發現有將近1百萬隻「食人蟻」被困在裡面，他們長年以來都以人類的屍體維生，但研究人員發現這群螞蟻是被迫成為食人蟻。

據《福斯新聞》報導，這些食人蟻最早在2013年被發現，且沒有在掩體中看到任何女王螞蟻或後代，全部都是工蟻。牠們之所以能存活，是因掩體上方有許多工人及囚犯的屍體，考慮到當地缺乏食物來源及掩體位置，倖存的螞蟻不得不依靠「食用人類屍體」生存。

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研究人員在2016年從掩體中取出約100隻螞蟻，放到另一個更大的棲地，以了解牠們的生存模式，結果正如研究人員預期的「並未觀察到任何攻擊行為」，可見牠們先前在掩體中，是被環境所迫才以人類屍體為糧食。

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