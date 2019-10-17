人類輸了！世界最快螞蟻 步頻是波爾特10倍以上

2019-10-17 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕德國烏爾姆大學（University of Ulm University）生物行為專家普費弗（Sarah Pfeffer）所率領的團隊，發現撒哈拉銀蟻是世界上最快的螞蟻，每秒秒速將近1公尺，看起來雖然不多，但驚人步頻（跑步時腳步交換的頻率）可是世界百米紀錄保持人波爾特（Usain Bolt）的10倍以上。

據《衛報》報導，撒哈拉銀蟻可以用每秒47步跑完85.5公分，這距離達到了牠們體長的108倍之多，如果拿家貓的體型來比喻的話，撒哈拉銀蟻的速度大約是貓貓以時速193公里奔跑。

費弗表示，銀蟻跑得像飛一樣，這是因為牠們全速奔跑時，6隻腿會一起騰空再落地，看起來就像是在短暫飛行，在每次換步時，銀蟻每條腿的觸地時間不到7毫秒。

銀蟻之所以跑得如此快，主要是為了生存，雖然其銀色的體外纖毛銀色可反射太陽光線，但要在60度高溫下存活還是很難，這才發展出急速快跑來尋找食物並返回巢穴。

費弗團隊此項研究刊載在《實驗生物研究期刊》（Journal of Experimental Biology）上，除了揭開銀蟻驚人速度的生物力學秘密外，未來還展望能讓工程師借鑑開發出更小、更快的機器人。

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