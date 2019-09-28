進口「螞蟻」當寵物 檢：最重恐被處3年徒刑

2019-09-28 12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕犬隻、貓咪、鳥類當寵物已是常態，近年來還興起飼養「螞蟻」當寵物的潮流，藉著觀察螞蟻生態獲得療癒心境，但彰化地檢署主任檢察官吳宇軒提醒，若進口螞蟻當寵物，除了可能造成生態浩劫，還可能觸犯「植物防疫檢疫法」，最重可處3年徒刑。

吳宇軒表示，螞蟻是日常生活中常見的生物，近年來成為流行飼養的寵物之一，飼主藉由觀察蟻穴的螞蟻群體行動、生活作息、飲食習慣等等，從中獲取飼養寵物螞蟻的樂趣。而隨著飼養經驗的逐漸累積，飼主就會希望尋找不同蟻屬種類的螞蟻，透過不同蟻屬種類螞蟻的飼養，互相比較各別蟻屬種類螞蟻的彼此差異之處，於是來自於境外的有害生物（螞蟻），就會因此輸入至我國境內，極有可能造成我國境內的生態浩劫。

吳宇軒舉例，掠針蟻屬種類、彎顎針蟻屬種類、橫紋針蟻屬種類的螞蟻，其螫咬具毒性；巨山蟻屬為木材害蟲，且蚜蟲、介殼蟲共生；大頭家蟻屬種類、長腳家蟻屬種類取食作物種子，且蚜蟲、介殼蟲共生；家白蟻屬為木材害蟲。這些蟻屬種類的螞蟻對於我國的動植物生態來說，都是屬於有害生物，未經主管機關的許可，是不可以擅自輸入到我國境內的。

吳宇軒解釋，依照我國植物防疫檢疫法第15條的規定，有害生物不得輸入，違反規定非法輸入有害生物的話，依照同法第22條第1項規定，會被處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 15 萬元以下罰金。

吳宇軒透過台灣司法人權進步協會呼籲，有興趣飼養螞蟻當作寵物的飼主應特別注意以上情事，以免在不知情狀況下輸入有害生物，對於我國動植物檢疫防疫產生危害，又因此觸犯法律，必須接受刑罰的處罰。

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