滅蟻出絕招！醫生鄉長親自調配3000瓶殺蟻藥水送鄉民

2019-09-05 13:44

〔記者湯世名／彰化報導〕滅蟻出絕招！從政前當過醫生的彰化縣花壇鄉長顧勝敏，最近在訪視地方時常有鄉親陳情家裡爬滿螞蟻，不勝其擾，顧勝敏今天抽空親自調配殺蟲藥劑，與鄉代會副主席沈文盛等人一起裝入清潔隊回收的3000個寶特瓶內，製作成殺蟻藥水，歡迎鄉親前往鄉公所農業課或清潔隊免費領取，每人限領1瓶，送完為止。

顧勝敏指示公所農業課人員備妥硼酸（硼砂）、砂糖、水、糯米粉（或太白粉），以硼1克、糖10克、水40克、粉2克的比例來調配殺蟻藥水，清潔隊也運來平日回收的大量寶特瓶，將調配好的藥水裝入，自製成殺蟻簡易配方。

顧勝敏表示，最近他在鄉內會勘相關工程時，常常聽到民眾反應因天氣炎熱，家裡廚房、櫥櫃的門縫與牆角等地方都爬滿螞蟻，為了對付蟲蟲危機，他們會用溼布擦螞蟻，或在水裡加洗衣粉來沖螞蟻，甚至用殺蟲劑除蟻，但仍防不勝防，因為殺蟲劑除了對身體不好，也會造成環境污染，他便想到乾脆來製作螞蟻藥供鄉親除蟻。

為避免鄉親還要自行拿空瓶（罐）索取螞蟻藥，造成不便，花壇鄉公所自製螞蟻藥裝入清潔隊回收的空瓶（罐），數量總共3000個，以利民眾帶回，並響應環保，每人限領1瓶，歡迎鄉親於上班時間（周一至周五上午8點到中午12點，下午1點半至傍晚5點半），至花壇鄉公所農業課或清潔隊隊部免費領取，數量有限，送完為止。

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