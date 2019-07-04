鎮民聞蟻色變！竹山公所趕製2萬多瓶溶劑

2019-07-04 08:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣繼國姓、埔里之後，近來竹山鎮也飽受俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」入侵之苦，令不少鎮民聞蟻色變，公所員工遂總動員趕工製作螞蟻溶劑2萬2000瓶，打算在8日下週一挨家挨戶發放到鎮民手中，大家同心協力展開滅蟻大作戰﹗

竹山公所最近頻頻接獲民眾陳情，指從住家至車上、戶外來到室內，不時可見成群的小黑蟻到處亂竄，且不管是噴多少殺蟲劑甚至火攻，效果也都十分有限，居家生活及工作心情都大受影響，希望公所能設法解決。

在此前提下，公所遂積極邀請專家研擬方法，經試驗有效後，從一級主管、清潔隊員迄里幹事們，大家開始輪班製做螞蟻溶劑，鎮長陳東睦說，據竹山戶政事務所資料，全鎮住家約有2萬戶，但基於慎重起見，公所製作的數量將比家戶數多2000瓶，萬一社區活動中心、集會所、涼亭等公共場所，也出現蟻害問題，便可立即化解危機。

陳東睦表示，公所發送的螞蟻溶劑每瓶約300cc，並附有注意事項及使用步驟，首先將溶劑搖均勻再倒入容器中，之後再擺放到螞蟻進出路線，一旦螞蟻將溶劑帶回巢穴中，藥效大約在3週內便可達到瓦解蟻穴的目的，並提醒民眾最好3天換一次溶劑，以免凝結撲殺效果打折。

除此，公所發送的數量若不夠使用，呼籲民眾可在家中自行製作，材料有水、砂糖及硼砂，比例約是40比10比1，並以攝氏約60度的熱水泡開溶解、調和粉末後便可使用，雖然螞蟻溶濟毒性低，但還是要注意安全，避免人及寵物誤食。

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