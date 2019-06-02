暖冬、暴雨衝擊！南投小黑蟻大爆發 中彰也失守

2019-06-02 20:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年南投縣靠山區鄉鎮出現俗稱小黑蟻的疣胸琉璃蟻害，且有擴散市區的趨勢，就連鄰近縣市台中、彰化也傳出災情，加上受暖冬、暴雨影響，今年小黑蟻大爆發，紛紛躲進住家避雨，甚至車輛停在樹下，也會遭小黑蟻攻佔，嚴重影響民眾生活品質。

彰師大生物系螞蟻專家林宗岐表示，小黑蟻因暖冬緣故，族群數增加，近期則因梅雨暴雨，小黑蟻入侵住家的情況也變多，就連台中、彰化靠山區的地方也傳出蟻害，建議民眾做好環境清理，以餌劑防治，在螞蟻路徑做好防線，以及用可分解的植物皂素清潔劑，稀釋噴灑在入侵居家的螞蟻，就能減少螞蟻數量。

南投縣政府今年則首度針對小黑蟻進行防治，透過各公所發送餌劑、噴藥，減少螞蟻入侵，集集鎮公所也提前防治，早在3、4月就發出1200多包餌劑，惟梅雨季蟻害大爆發，5月餌劑發放情況翻倍，今年已發出2500包，甚至有台中民眾電洽餌劑配方，足見蟻害嚴峻。

魚池鄉今年也深受蟻害影響，並向集集鎮取經防治方法，首波製作3000包餌劑，不料短短1週，就被各地村長、代表領取發放一空，本週再加碼製作3000包，公所說，民眾也可自製餌劑，將硼砂、糖、水，以1：10：40的比例調配，放置戶外螞蟻路徑上，工蟻就會把毒餌帶回巢穴毒死蟻后，進而減少螞蟻族群數量。

南投縣政府農業處說，防治小黑蟻必須多管齊下，除了餌劑、噴藥，居家周邊的環境也要清理，避免有夾層、隔板物品堆放，或是竹子等農業資材，排除小黑蟻適合的棲息環境，才能減少螞蟻干擾民眾生活。

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