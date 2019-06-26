「蟻人」GG了！ 男走私螞蟻直播拍賣遭判刑

2019-06-26 16:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕廖姓男子喜歡螞蟻，認為在台賣螞蟻有商機，私自從國外進口掠針蟻、巨山蟻、彎顎針蟻等8種具毒性的有害螞蟻，網路直播以每隻3200元價格販賣巨山蟻蟻后，共獲利3萬2000元。彰化地檢署日前獲報展開搜查，今年4月依違反植物防疫檢疫法將廖男起訴。彰化地院近日審結，依違反植物防疫檢疫法之非法輸入罪，判處廖男3月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，廖男（23歲）明知未經許可，不得擅自輸入有害螞蟻，竟自2018年3、4月間，多次在彰化縣和美鎮家中上網至淘寶或澳洲Antkeepingdepot網站，以每隻蟻后2500元價格訂購，委由不知情運輸業者輸入，廖男以網路直播等方式販賣，被民眾截圖報警。

廖男今年3月20日向澳洲網站訂購巨山蟻蟻后時遭警方鎖定，21日上午立刻到廖男住處搜索，查獲扣得巨山蟻、掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻、大頭家蟻、長腳家蟻、毛山蟻、家白蟻等屬種類螞蟻，3月25日警方再接獲農委會防檢局通報，在海關扣得廖男訂購23隻巨山蟻蟻后。

審理期間，經證人生物學者鑑定，巨山蟻跟家白蟻為木材害蟲、掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻之螯咬具有毒性、大頭家蟻、長腳家蟻屬取食作物種子且蚜蟲、介殼蟲共生，均為有害螞蟻。

廖男於審理時坦承不諱。法院審理後認為，廖男未經核准擅自輸入有害生物，增加植物疫病蟲害發生及蔓延危險，依違反植物防疫檢疫法之非法輸入罪，扣得犯罪所得3萬2000元，並判處3月徒刑。

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