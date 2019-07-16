吃螞蟻、蚱蜢 義國研究有助防癌

2019-07-16

無脊椎動物 富含抗氧化劑

〔編譯茅毅／綜合報導〕根據瑞士科學期刊《營養先驅》（Frontiers in Nutrition）刊登的最新研究，吃螞蟻及其他昆蟲可以防癌！義大利科學家所做的一系列實驗顯示，室內與戶外幾乎無所不在的無脊椎動物─螞蟻，與蚱蜢（即蝗蟲）、蟋蟀之類的其他昆蟲一樣，均富含抗氧化劑，這種化合物對於減少人體產生自由基的化學反應很重要，據信自由基會增加罹患癌症、心血管疾病與糖尿病的風險。

抗氧化劑存在於包括蔬果在內的各種食物中。由於食品科學家認為，今後數十年西方國家的消費者必須開始將「蟲蟲」納入飲食中，因此義國最高學府羅馬大學的研究團隊，開始著手找出這些無脊椎動物擁有的抗氧化潛力。

抑制自由基 降低罹癌風險

這些科學家發現，將蟲子磨碎後，其中很多種蟲所含的抗氧化劑的濃度，比柳橙汁或橄欖油高出數倍，而柳橙汁與橄欖油是最常被推薦有助於抑制自由基的食品。蚱蜢、蠶和蟋蟀的水溶性萃取物，展現最高價值的抗氧化能力，是新鮮柳橙汁的五倍；蚱蜢、黑褐毛山蟻以及穀蟲的總多酚含量則最高，而總多酚是另一個抗氧化潛力的指標。蠶、大鍬形蟲和非洲毛蟲（Africa caterpillar）的脂溶性萃取物，抗氧化能力則是橄欖油的兩倍！

主持這項研究的塞拉菲尼（Mauro Serafini）教授指出，至少二十億人，即全球總人口中的四分之一，常常吃蟲。可食用昆蟲乃絕佳的蛋白質、多元不飽和脂肪酸、礦物質、維生素和纖維素的來源，但迄今在抗氧化活動上，從未有人將食用昆蟲與橄欖油或柳橙汁之類典型的保健食品相提並論。

英超市 賣食用昆蟲當零食

英國連鎖超市「聖斯伯利」（Sainsbury）二○一七年十一月宣布，將成為全英首家販售食用昆蟲的超市，在其全英二五○家分店都能買到英國「Eat Grub」公司推出的「煙燻ＢＢＱ鬆脆香烤蟋蟀」，既可當零食單吃，也能做為墨西哥捲餅、麵條或沙拉的配菜。

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