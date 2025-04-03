清明連假首日回暖 日夜溫差逾10度 專家估明天會更熱

氣象專家指出，由於大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，早晚仍有12至15度的低溫，白天則會上升到25至27度，南部甚至上看30度以上，日夜溫差很大。（資料照）

2025/04/03 08:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天為清明連假首日假期，由於冷氣團減弱，白天各地將逐漸回暖。氣象專家指出，由於大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，早晚仍有12至15度的低溫，白天則會上升到25至27度，南部甚至上看30度以上，日夜溫差很大。至於週六、日及下週一將有華南雲系東移，各地雲量增多，局部山區及平地偶有少量降雨的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，「『冷』沒有假期」，今晨受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，環境水氣減少，各地早晚天氣仍屬寒冷。今晨本島平地最低溫在苗栗三灣的為11.5度，外島最低溫則是金門金湖的8.7度。

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「林老師氣象站」表示，今日白天起大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫也會逐漸回升；但西半部日夜溫差仍大，至少都在攝氏10度或以上。明天天氣與今天相當類似，將是乾冷、日夜溫差大的天氣型態。

「林老師氣象站」也提到，評估今日氣溫變化，北部及東北部地區在攝氏11至25度之間，中部地區在攝氏13至26度之間，南部地區則在攝氏15至28度，花蓮及台東地區攝氏15至24度，外島的澎湖地區在攝氏17至24度之間，金門及馬祖地區氣溫則更低，分別在攝氏13至25及12至20度之間。預估明天的氣溫，普遍都會比今天多個攝氏1至2度，氣溫有再回升的趨勢。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，清明連假頭2天（今、明兩天）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，預估今日北部高溫25度、明升至27度、南部高溫則是達30度以上，將是北舒適南微熱，清晨微冷的天氣型態。

吳德榮指出，清明連假末2天（週六、日）及下週一將有華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，局部山區及平地偶有少量降雨的機率，影響輕微。因雲多、白天高溫微降，各地仍是北舒適南微熱，早晚涼的天氣。

吳德榮提到，下週二至週六一波波的短波通過，晴雨快速更迭，其中偶有對流性降水、有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率，為典型春雨的型態，屆時應特別注意氣象署的即時訊息。

「林老師氣象站」發文指出，「『冷』沒有假期」，今晨受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，環境水氣減少，各地早晚天氣仍屬寒冷。今晨本島平地最低溫在苗栗三灣的為11.5度，外島最低溫則是金門金湖的8.7度。（圖擷自臉書）

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