瞎！WhatsApp「要課稅」 黎巴嫩爆發全國示威

2019-10-21 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家黎巴嫩（Lebanon）政府上週四（17）宣布將對WhatsApp的免費網路通話加徵每月6美元（約台幣183元）的稅額等新財政措施，引發民眾不滿，全國各地連續數日爆發大規模示威抗爭，抗議政府腐敗，今（21）日黎巴嫩政府撤回新稅法，卻仍無法安撫民眾憤怒情緒。

綜合外媒報導，黎巴嫩政府上週四（17）為解除經濟困境，宣布將對「WhatsApp」的免費網路通話加徵每月6美元（約台幣183元）等針對網路通訊軟體的新財政措施，引起全國民眾不滿，走上街頭示威抗議。

這次示威是黎巴嫩自2005年以來最大規模的全國性示威抗議，期間也發生零星衝突、暴力事件，民眾情緒不斷高漲，抗議政府貪腐、無能。

報導指出，黎巴嫩近幾週面臨經濟危機，當地貨幣近20年來首次貶值，從1997年來穩定的1500元黎巴嫩鎊（LBP）比1美元，貶值至1650元比1美元。

此外，黎巴嫩公共負債約860億美元（台幣約2.6兆元），相當於其1.5倍GDP，為全球負債最嚴重的國家之一；根據世界銀行預估，該國GDP今年將進入負成長，跌至負0.2%。

黎巴嫩民眾連日抗爭，迫使內閣政府除早已撤回「WhatsApp」等新稅法外，今（21）日更承諾將會落實經濟改革，削減政府官員薪資等，然而黎巴嫩已持續5日的示威目前仍未有減弱的趨勢。

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