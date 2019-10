反送中》APP能標註警察部署 被蘋果拒上架

2019-10-03 23:59

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕香港反送中運動至今已有許多警察暴力對待市民的案件,香港示威者們會使用「HKmap Live全港抗爭即時地圖」來定位警方的位置。但蘋果(Apple)今日以「促進不法活動」為由,拒絕讓這款APP上架。

「HKmap Live全港抗爭即時地圖」不像大部分的地圖APP有多樣的功能,僅具有標註功能,香港示威者們會將警方部署標註在地圖中,供其他示威者參考。

今日「HKmap Live全港抗爭即時地圖」透過推特(Twitter)發文指出,蘋果以「促進不法活動」為由,拒絕讓「HKmap Live全港抗爭即時地圖」在App Store上架。「HKmap Live全港抗爭即時地圖」的團隊認為,蘋果假定使用這款APP的人都破壞了法律,並使用這款APP逃避追緝。

「HKmap Live全港抗爭即時地圖」補充,蘋果未透露不讓APP上架是否涉及政治因素,但已經有許多網友、媒體揣測是否與中國有關。有網友表示,按照蘋果的邏輯,告訴用戶警察位置的導航APP「Waze」,也該因「促進不法」被下架。

「HKmap Live全港抗爭即時地圖」雖然不能在App Store下載,但民眾還是能從Google Play取得,或使用網頁版。

"Your app contains content - or facilitates, enables, and encourages an activity - that is not legal ... Specifically, the app allowed users to evade law enforcement."@Apple assume our user are lawbreakers and therefore evading law enforcement, which is clearly not the case.