油田被炸／美挺沙國自衛 伊朗回嗆全面戰爭

2019-09-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十八日指控沙烏地阿拉伯石油設施十四日遭空襲重創的幕後黑手為伊朗，並譴責此舉為「戰爭行為」，此乃攻擊事件發生以來，美國官員做出的最嚴厲譴責，頓時令中東戰雲密佈。伊朗外交部長查瑞夫十九日立即揚言，一旦美、沙攻擊伊朗，德黑蘭將發動「全面戰爭」還擊。不過，龐皮歐十九日又宣稱，美國期盼危機能和平解決。

沙國國防部十八日於記者會中展示在遇襲煉油設施中找到七枚巡弋飛彈和十八架無人機的殘骸碎片，沙國宣稱，此一攻擊從北方發動，而且飛彈射程七百公里，不可能從葉門境內發射，「無疑是伊朗主使」。葉門境內與德黑蘭掛勾的叛軍「青年運動」雖已聲稱犯案，惟美、沙均不採信。一名匿名美國官員對法新社說，美國政府已做出此次攻擊涉及伊朗飛彈的結論，下週將向聯合國大會提交證據。

在沙國吉達會晤沙國王儲兼國防部長穆罕默德後，龐皮歐推文寫道，美國支持沙國的「自衛權利」。美國總統川普似乎不樂見軍事衝突，同日在洛杉磯表示，除了「終極的選項」，亦即「戰爭」外，他還有很多選項。他還在「推特」上說，已指示美國財政部在四十八小時內，公布新一波懲罰伊朗的經濟制裁措施。

對此，伊朗外長查瑞夫接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，再度否認德黑蘭涉入，仍將這起攻擊歸咎於青年運動，並警告美、沙攻擊伊朗將引爆全面戰爭。他說，伊朗盼避免衝突，但除非華府全面解除制裁，否則伊朗重新和美國談判的可能性將不會發生。

龐皮歐此行亦訪問阿聯。他十九日在阿布達比表示，美國希望和平解決危機，希望伊朗也是，他來此地就是希望籌組能夠達成和平的聯盟。阿聯十九日宣布，已加入一個美國領導、旨在保護中東地區各航道的聯盟。

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