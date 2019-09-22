美增兵沙國阿聯 擴大制裁伊朗

2019-09-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕沙烏地阿拉伯的石油設施十四日遭空襲重創，美國及沙國均指控伊朗為幕後黑手。美國總統川普廿日批准派兵協防沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，但美方強調屬於「防禦性質」，兵力的確切數目尚未定案，將是幾百人而非幾千人的「適度部署」，並將儘快把美國的防空與飛彈防禦系統運往沙、阿。

美國防部長艾斯培表示，在沙阿兩國的請求下，川普已批准增兵波斯灣地區，屬防禦性質。根據路透及紐約時報，還將加派無人機和戰機，並可能延長航艦「林肯號」部署在該地區的時間。

在批准增兵前幾小時，美國財政部再度將矛頭指向伊朗央行，宣布新一波大規模經濟制裁，指控其支援恐怖份子網絡，提供數十億美元給替伊朗革命衛隊遂行海外軍事行動的「聖城軍」（Quds Force）、黎巴嫩境內的「真主黨」及其他好戰團體。

財政部也對伊朗總統羅哈尼為受託人理事會成員之一的伊朗「國家發展基金」，以及代表伊朗國防部進行國際匯款的一家公司實施制裁。對此，德黑蘭說，這顯示美國現在「無計可施」。分析家也認為，由於伊朗經濟早已因美國施加的經濟制裁而受創，故新一波的制裁不太可能造成更大損害。

川普在白宮宣稱，此乃「史上最嚴厲的制裁措施」，並稱自己彈指之間就能摧毀伊朗「十五個不同的重要目標」，但真正強者行為，「將是展現一丁點自制力」。

似乎排除美將立即報復攻擊

在伊朗六月擊落一架美國「全球之鷹」無人偵察機後，川普曾批准對伊朗展開報復攻擊，惟在最後一刻下令取消。路透報導，五角大廈廿日的宣布，似排除了美國即將對伊朗發動報復攻擊的選項，但可能進一步激怒否認涉案的德黑蘭。

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