中共洗腦app藏後門 監控數億手機

2019-10-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十三日報導，中共中央宣傳部今年一月推出、為國家主席習近平造神與宣揚其思想的手機應用程式（app）「學習強國」，被踢爆程式碼暗藏後門，讓當局得以「超級使用者（superuser）」身分，存取數以億計已下載該程式民眾手機的所有資料，遂行全民監控。

接受美國政府資助、在「自由亞洲電台（RFA）」下成立的「開放科技基金（Open Technology Fund, OTF）」指出，檢視「學習強國」的程式碼後發現，該程式可供當局取得使用者手機上的所有訊息與照片、瀏覽使用者的通訊與網路歷史紀錄，甚至啟動行動裝置內的錄音功能。OTF科技主任奧恩（Sarah Aoun）說，中共實質上已能存取超過一億名使用者的資料，中國政府高層正逐漸擴大對人民日常生活的監控。

習造神軟體 積分影響求職升遷

「學習強國」是結合即時通訊、新聞報導與社群網路的手機應用程式，名稱帶有「向習近平學習，讓國家變得強大」的強烈暗示，被西方媒體稱為數位版的習近平「紅寶書」（毛語錄）。該程式對下載用戶強力放送習近平思想，如相關活動、習金句、影音資料，下載者可憑藉登錄次數、參加測驗與發表評論等活動賺取積分，積分多寡攸關求職升遷，黨員更被要求必須達到特定分數。此外，積分也能兌換優惠或享受折扣，因此該程式一推出便引爆下載熱潮，四月的下載量便達到一億；中國「七麥數據」則說，迄今光是安卓版的累計下載率便已突破五億。

OTF委託德國網路安全公司Cure53拆解「學習強國」的程式碼，儘管Cure53因該程式的防禦力而未能完全評估其功能，卻發現「學習強國」有相當於在手機上開設後門的程式碼，能以「超級使用者」的特權執行任意指令。取得「超級使用者」特權，相當於能以管理者身分存取使用者手機，而這類程式碼通常被視為惡意程式。

OTF在針對Cure53調查報告的評論中指出，儘管無法揭露程式碼或其蒐集的資訊被如何使用，但一個理應以教育學習為目的的應用程式，沒有正當理由以如此高階特權在使用者的手機上尋求執行指令。Cure53調查報告將於十四日公布。

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