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沖繩宮古島突「大規模停電」 當地2.5萬戶、醫院受影響

本沖繩縣宮古島今（25）日凌晨3點起，突然發生原因不明的大規模停電，截至今天早上8點，仍有逾2萬5000戶家庭斷電，相當於全島停電。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）

本沖繩縣宮古島今（25）日凌晨3點起，突然發生原因不明的大規模停電，截至今天早上8點，仍有逾2萬5000戶家庭斷電，相當於全島停電。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）

2024/04/25 14:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣宮古島今（25）日凌晨3點起，突然發生原因不明的大規模停電，截至今天早上8點，仍有逾2萬5000戶家庭斷電，相當於全島停電。當地媒體指出，受到停電影響島上道路紅綠燈無法運作、便利商店陷入一片黑暗，甚至醫院也因此被迫停止手術，所幸沖繩電力公司派人搶修，在日本時間中午已經陸續恢復供電。

綜合日媒報導，沖繩電力公司表示，宮古島市於當地時間25日凌晨3點10分起，突然發生大規模停電，截至上午5點，宮古島全島共有2萬5490戶家庭發生停電。宮古島警察署表示，受到停電影響，宮古島市中心多數紅綠燈停止運作，讓駕駛多半降低速度、謹慎地通過十字路口，警方也加派警車加強巡邏、站在十字路口指揮交通，提醒民眾安全駕駛。

位於沖繩縣宮古島市平良的「沖繩縣立宮古醫院」，也因受到停電的影響，停止接受為病患看診，原本預計25日進行的手術也被迫取消，原因是醫療器具在停電的狀況下無法正常運作，目前僅能夠過備用電力接受外來急診。另外，當地超市、便利商店也因停電而籠罩在一片黑暗當中。

沖繩電力公司指出，事發後他們已派人加快腳步搶修，各地已陸續恢復供電。根據沖繩電力公司檢查結果，電線桿、電線及島上的7座發電機等設備均未出現明顯的故障，其他的設備、系統也尚未發現大規模故障問題，目前沖繩電力公司仍在持續調查停電原因。

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