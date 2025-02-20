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    畫面曝光！小黃運將賭命「徒手撐電線」守護用路人 感動11萬人

    桃園市一名小黃司機徒手撐起電線，維護其他用路人的交通安全。（@old.tseng/Threads授權提供）

    桃園市一名小黃司機徒手撐起電線，維護其他用路人的交通安全。（@old.tseng/Threads授權提供）

    2025/02/20 20:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市一名計程車司機近日被民眾直擊，為避免電線垂落影響交通，竟站在路口徒手撐起電線，讓其他車輛順利通行。這段善舉被路人拍下，短時間內吸引171.5萬次瀏覽，紛紛稱讚他是沒有披風的超人！

    一名網友近日在「Threads」發文表示，當天行經桃園中壢區松江南路與合江路口，一名小黃運將發現電線掉落，獨自站在路口撐起垂落的電線，避免其他用路人發生危險，直到警察抵達現場才離去。

    貼文曝光後已吸引11萬人按讚，網友們紛紛感謝司機，並分享自身或親友曾因掉落電線發生事故的經歷，「親戚幾年前騎車時，被捷運工程掉落的電纜線劃破喉嚨，經歷多次開刀和多年休養，謝謝這位大哥願意伸出援手！」、 「我曾經騎機車被掉下來的纜線扯到脖子，真的嚇到都在發抖，司機大哥人真好」、「我同學騎機車就是被掉下來的電線擊落走了，願司機大哥一生平安順遂」。

    也有人幽默回應，「超人有時候不一定穿著披風，還會問你小姐到哪？」、「我就說這世界上有超人存在 這下你們信了吧」。另外，也有網友提醒，不要直接去觸碰垂落電線或是站在路口，容易發生危險。

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