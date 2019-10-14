殺人、綁架、性侵等重大案件 LINE同意台灣檢警調廉調資料

2019-10-14 23:56

〔記者吳政峰／台北報導〕LINE是我國民眾使用度最高的通訊軟體，也因隱密性高，成為許多犯罪行為的聯繫管道，經我方司法單位多次溝通，LINE日本總公司近日終於同意配合部分重大案件的刑事犯罪調查，包括擄人勒贖、殺人等逾10種罪名，且聯繫管道除了刑事局與調查局，也納入檢察機關與廉政署，新制已於9日上路，相關細節近日將公布。

LINE日本公司過去只願意配合洗錢與販毒兩種刑事犯罪，其他的罪名則要另外敘明，界線模糊不明確，執法機關很難預期是否能夠調到罪犯的資料，本次LINE公司明確化願意配合的罪名，除了擄人勒贖、殺人、洗錢、販毒以外，還有性侵害、兒少事件等刑事犯罪，讓執法機關更能掌握調取資料進度。

而過去只有刑事局與調查局能跟LINE公司調資料，這次則納入廉政署及屬於偵查主體的檢察機關，不過，在調資料的程序上面，過去刑事局只要持檢察官核發的「調取票」，就可查詢嫌犯登記於LINE上面的基本資料，但這次則改為一定要持法院核發的「搜索票」才能聲請，要件變嚴格。

相關人士研判，LINE會要求一定要搜索票的原因，可能是日本方面聲請搜索票不若台灣困難，台灣法院對搜索票的核發較為謹慎，而因兩國文化不同，我方雖然極力爭取保留「調取票」，但LINE日本公司似乎難以理解，最後仍堅持一定要持搜索票才能聲請。

LINE的資料存取處所均在日本，在台分公司只負責行銷與LINE PAY金流，因此我方目前僅能調取涉嫌重大犯罪用戶的帳號、登記電話、電子郵件等個資，尚無法追查通訊內容。

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