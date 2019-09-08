慶建政70週年 中共中紀委半個月連斬4副部級「老虎」

2019-09-08 16:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡《聯合早報》8日報導，中共近來密集打擊貪腐，半個月來就有4名副部級高官落馬，此舉與中共下月慶祝建政70週年，且即將召開「四中全會」有關，有意凸顯其反貪腐成就。

據報導，中共中央紀律檢查委員會（中紀委）近期頻頻「打虎」，河南省副省長徐光、安徽省高級人民法院原院長張堅及河北省副省長李謙，分別在上月24日、25日和27日落馬；中共海南省委常委、海口市委書記張琦則在本月6日落馬，成為2017年中共十九大後海南省首位落馬的省部級「老虎」。

此外，湖南省人大常委會前副主任向力力、國家質量監督檢驗檢疫總局前副局長魏傳忠等兩名前副部級高官，也在7日被「雙開」（開除黨籍和公職）。人保投資控股有限公司原黨委書記、總裁劉虹，因涉嫌受賄犯罪，在6日被開除黨籍；中國中信集團有限公司前黨委委員、執行董事趙景文也因涉受賄貪污，被提起公訴。

北京航空航天大學公共管理學院教授任建明表示，中共十八大到十九大期間，被立案審查的省軍級以上黨員幹部及中管幹部共440人，平均每年逾80人落馬；十九大後，2018年被立案調查的中管幹部則有68人，人數仍相當多。他指出，儘管中共反腐力度擴大，但既有和增生的腐敗問題，仍非常嚴重。

中國人民大學法學院教授朱景文表示，隨著10月1日中共建政70週年將至，以及中共中央預定下月召開十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），此時表現「反腐倡廉」的成就，有助為70週年的大日子創造良好社會環境。

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