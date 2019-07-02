跨國打貪里程碑 台灣與邦交國簽署第1份廉政協定

2019-07-02 13:58

〔記者黃捷／台北報導〕法務部廉政署2018年底研擬廉政合作協定草案，並與外交部共同努力，終於在台灣與貝里斯建交30週年之際，今與貝里斯簽署廉政合作協定，是我國與邦交國所簽訂的第一份，象徵跨國廉政合作機制大幅邁進，意義深遠。

今日簽約我方由法務部長蔡清祥出面，貝里斯方則由其檢察總長兼法務部長裴瑞斐（Michael Peyriffite）為代表，在總統蔡英文、貝國總督楊可為及雙方外交人員見證下完成簽署儀式。

貝國2016年12月9日就已簽署聯合國反貪腐公約（UNCAC），成為第184個簽約國，並成立廉政委員會，裴瑞斐2017年11月率團至維也納參加UNCAC締約國第7屆會議，也在會上被讚揚為第一個準時提交自我評估清單的國家，聯合國亦於2018年間指派專家前往貝國實地考察。

廉政署指出，2018年4月廉政署舉辦「2018年邦交國廉政研討會」，邀請中美洲5邦交國的廉政業務機關來台，透過專題座談與報告交流各國公職人員利益衝突的迴避制度，分享推動揭弊者保護立法經驗，並參訪我國重要廉政透明化措施，友邦代表均對我廉政領域的積極作為印象深刻。

經法務部與外交部共同努力，貝國今年2月向我國表達合作意願，因此促成這次簽署廉政合作協定，未來台、貝兩國可交流反貪腐工作及聯合國評估作業相關經驗，以使台灣反貪腐法制得與國際接軌，落實聯合國反貪腐公約「強化國際合作」的要求。

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