中國柔道冠軍舉報官員貪腐 父遭約談後刪文

2019-03-29 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國柔道冠軍馬瑞斌，前（27）日晚間透過微博實名舉報家鄉2名村黨支部書記，指控他們涉嫌貪汙上千萬人民幣並勾結地痞流氓欺壓百姓。昨（28）日晚間馬瑞斌的父親被帶往中共鎮政府大樓「協助調查」，現雖有聯絡，但舉報信已被刪除。

綜合外媒報導，中國柔道冠軍馬瑞斌27日晚間在微博上以《柔道世界冠軍實名舉報兩任村支書：貪腐上千萬、勾結地痞毆打村民》為題，寫了一封舉報信，指控家鄉2任中共村黨支部書記劉忠軍、劉忠和兄弟，涉嫌貪汙扶貧款上千萬，並勾結地痞流氓壓榨村民百姓。

次（28）日深夜，馬瑞斌表示，「剛接到母親電話，父親半夜被不明身分的人帶走。」中國新京報證實馬父被帶往中共鎮政府大樓「協助調查」。凌晨，馬瑞斌表示已和父親通過電話，但是據外媒了解，馬瑞斌先前在微博發布的舉報信已經被刪除。

當地知情村民陸培福向媒體透露，馬瑞斌的公開舉報信，是全村村民聯合決議發布的。陸培福表示，他們已經收到威脅：「再告就要弄死他。」對此，馬瑞斌則表示，他對舉報信中每一個字負責，內容絕對屬實且有大量證人可以擔保。中共目前已將兩名支書停職調查。

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