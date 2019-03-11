中國將全國性大「掃黑」 目標是威脅中共的潛在革命

2019-03-11 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名期刊《經濟學人》報導，中國近期正要展開一場新的全國性掃黑行動，不過與以往不同，這次主要的目標是剷除任何會對中共政權的產生影響的「政敵」；報導指出，中國國家領導人習近平在2018年即宣布展開為期3年的「全國打黑行動」，今年初更在一場臨時召開的高級幹部會議上警示，需針對「黑天鵝」和「灰犀牛」的事件出現提高警覺。

「黑天鵝」與「灰犀牛」是常用在政治、經濟等事件中的術語，「黑天鵝」指的是「理論上不可能，但最後還是發生的嚴重事件」，而「灰犀牛」則是指「可能會發生，而且將會帶來嚴重後果的潛在危機」；《法廣》引述《經濟學人》的報導表示，在習近平發出警示的4天前，國務院委員、公安部黨委書記兼部長趙克志便在新年演講中強調，來年將會「舉全警之力，從嚴從實從細」維護國家安全和社會穩定的各項工作，而再之前也有官員對此主持視訊會議。

報導指出，雖然中國過去經常進行打黑行動，但這次中國官員卻數次強調，顯見這次的行動與以往不同，不叫「打黑」而改稱「掃黑」，指出這次的行動比起以前所進行的行動更全面，不僅要對付黑幫份子，還要針對幕後的金主與藏鏡人進行掃蕩，其中不乏包括地方官員牽連其中的「黑金政治」。

不過《經濟學人》表示，趙克志當時也表示，維穩的「焦點」，還是要「防止顏色革命」；有官員表示，「掃黑」首要目標即是「威脅政治穩定的黑惡勢力，特別是威脅制度和政治權威與滲透政治範圍的黑惡勢力」，但由於過去薄熙來曾利用「打黑」名義借機對富商網羅罪名以搜刮對方財產，這次「掃黑」也引起私人企業的擔心，有名在北京執業的律師透露，已有律師被當局下令，不得在沒有當局批准下擅自替被捕人士辯護，也有地方政府的檢察官已經收到「掃黑」的案件配額。

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