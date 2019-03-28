因為台灣有過民主自由 中國學者：中共來會殺得更厲害

2019-03-28 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今（28）日在臉書上貼出1段影片，受到網友關注，旅居美國的中國學者辛灝年，先前在演講時表示，台灣人不要「犯毛病」被中國表面假象欺騙，若中國統一台灣，對享受過民主自由的台灣人會「殺得更厲害」。

辛灝年在去年4月28日於美國紐約皇后區法拉盛（Flushing）演說時指出，「我告訴大家，台灣人民要奮鬥啊，你們不要犯一個毛病，什麼毛病？『啊今天共產黨已經實行三民主義了』、『啊今天共產黨已經很好了』、『高樓大廈都很好了』、『今天大陸（中國）人都有錢了』，你們看得都是表面現象」。

辛灝年說：「如果有一天中共真統治了台灣、統一了台灣，到那個時候，對你們的鎮壓遠遠超過對大陸（中國）人民的鎮壓，因為你們享受過民主和自由，你們自然會反抗，而中共就殺得更厲害，它對於那些懂得民主和自由的人，它不殺你殺誰啊」。

王浩宇貼出這段影片警惕台灣民眾，不少網友相當認同辛灝年的說法，紛紛留言指出「他說的是事實，共軍進來殺的對象是國民黨和公務人員是跑不掉的」、「台灣人還有很多人自我感覺良好以為是和平」、「就像當時的228啦」、「說的沒錯，享受自由慣了，你要翻牆那種生活嗎」、「拜託台灣不要敗在我們這一代人手裡」。

王浩宇臉書全文

原版影音（1小時20分鐘處）

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