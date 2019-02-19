維穩？中共反貪腐新方針：整肅「政治偏差」

2019-02-19 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大「反貪腐」機構於今日稱將本年度的目標訂於糾正「政治偏差行為」，及持續地「打擊貪污舞弊」，以鞏固中國共產黨的紀律。

據《路透》報導，自中國國家主席習近平自2012年上位後宣示將「老虎蒼蠅一起打」，意即對高層幹部及基層官僚的貪腐行徑一併整頓，至今已有數千名官員遭到判刑或處罰，包含資深黨員及軍事官員。

中共「中央巡視工作領導小組」辦公室副主任王瑛，在中共中央紀委、國家監委網站上聲明：今年將會深化政治巡視，「深入查找政治偏差」，並且確保各單位遵照黨的紀律及決策，根除貪污腐敗及整肅機關部門的「工作機制」。

針對外界對於這項打貪行動是中國「政治勢力鬥爭」、「剷除異己」的質疑，中國官方否認。

然而中國國家副主席王岐山，曾於2017年寫道，政治腐敗是最為嚴重的一類，中國必須對於欲竄取權力的陰謀有所警覺。對此，習近平警告，和前幾任國家主席一樣，中國國內的貪腐問題已經太過嚴重，甚至會影響中國共產黨的掌權。

事實上，這項打貪腐行動並不僅限於收受賄絡、挪用公款以資助個人奢華生活的官員，更針對那些「政治上不夠忠誠」以及「對黨的政策公開質疑」的人。

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