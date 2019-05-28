中國網路整改燒向文學 中共建政70週年前夕大清掃

2019-05-28 00:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國最大的兩個網路文學平台「起點中文網」與「晉江文學城」近日相繼遭相關當局查處，導致上百萬部作品被封鎖或停止更新，「多維新聞網」以「起點中文網」出現「獻禮建國七十週年」、「歌唱祖國」等版面配置為例指出，這波整改行動顯然是中共建政七十週年前進行的一次網路文學「清掃」。

在此同時，一九八九年北京天安門廣場民主運動慘遭血腥鎮壓的「六四事件」將屆三十週年，中國網路審查員近日加班工作，但也高度仰賴人工智慧（AI）封鎖與六四相關的敏感訊息，據稱在機械學習能力、聲音和影像辨識技術輔助下，準確度已達到空前水準。北京字節跳動科技有限公司負責內容審查的員工透露，對於六四事件及台灣、西藏等高度敏感議題的審查工作，如今多半已自動化。

自由亞洲電台（RFA）報導，起點中文網本月二十日遭上海互聯網信息辦公室（網信辦）帶頭的聯合執法隊整肅，網站欄目「藝術超能」、「N次元」被要求停止更新七天。多維指出，該網站一夜之間消失一百二十萬部作品，取而代之的是增加「歌唱祖國」、「網文正能量」的頁面佈置。

晉江文學城則於二十三日遭北京掃黃打非辦公室（打非指打擊破壞社會安定、危害國家安全、煽動民族分裂等非法出版品）查處，負責人冰心被約談。翌日凌晨，冰心發文說，只要關乎「性行為、性心理或其他涉及性器官的任何描寫」，便屬「高風險」。RFA指出，這兩個網站有超過百萬部作品，目前至少半數以上已被封禁。

匿名作家向RFA透露，涉及政治、黃色、暴力的元素均被限制，不得出現在作品中，而接吻、性愛，甚至擁抱，都可能導致封殺。王姓作家指出，以往對文學創作已有諸多限制，但如今涉及範圍之廣、之細，極為罕見，「相信並非官方心血來潮，而是按計畫，一步一步加大對社會的管控」。

此外，類似管控也擴展到小學。西安部分學校已被當局要求，從暑假開始，實施中英雙語教育的學校，不能再自行選擇外國文學研究機構編寫的教材，必須採用教育出版社的教材。

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