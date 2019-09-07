國人參與中共建政70年 學者批出賣自己靈魂

2019-09-07 18:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年10月1日是中共建政70週年國慶，北京將舉辦各種慶祝活動。據中國官方稱，將有港澳台同胞參與遊行與文藝晚會演出，並稱他們是「熱愛祖國、維護『一國兩制』和祖國和平統一的藝術家們」，不過，現行「兩岸條例」只能規範退將與離退的政務人員，無法規範國人參與中國國慶，學者籲修法。

北京將在10月1日舉行慶祝大會、中國領導人習近平發表重要講話，也將舉辦閱兵與遊行。中國稱，這次遊行有十萬多人参加，涵蓋各行各業、各族各界，包括港澳台同胞代表。而在北京人民會堂舉辦的文藝晚会，除專場演出以外，9月16日至26日將加演7場，中國文化和旅遊部副部長李群表示，晚會有來自港澳和台灣地區的熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家。

東華大學教授施正鋒表示，中國是台灣最大且唯一的敵國，對台文攻武赫，習近平今年還提出「一國兩制台灣方案」，到中國參加建政70週年國慶的台人都是出賣自己的靈魂，「美國人也不會參加伊朗國慶」。國家安全至高無上，民進黨可以更積極，在「兩岸條例」做出規範。

台北大學助理教授沈伯洋表示，如果「中共政治代理人」修法通過，或許可以處理，但仍得證明參加中共重要慶典、交流，回台後是否從事反民主、政治宣傳的活動。台灣守護民主平台理事宋承恩認為，中共建政70年活動具有高度政治象徵意義，台灣人參加會被當成樣板宣傳，回台後卻不會有任何影響，這樣很有問題，但也是不得不面對的現實。

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