台糖80週年再揭白恐舊案 「沈鎮南案」平反引歷史反思

台糖50年出版已是民國85年，沈鎮南照片第1次放入，但找不到肖像照，只能從過去團體照中尋找並剪裁付印。（曾吉賢提供）

今年台糖迎來80週年之際，塵封多年的「沈鎮南案」再度被文化界提起，連帶揭開一段白色恐怖時期的集體記憶，這段歷史再度被提起，不僅是對個人冤屈的回望，也讓人重新思考威權時代下制度與人性的關係。

當年受害名單包括沈鎮南、林良桐、史國英、潘鋕甲、邵毓秀、莊永基、陳乃東、雷大效、何銘彬、洪子瑜、劉景祥、孫卓卿、楊鴻松、施嘉鏐等人，其中洪子瑜為前國民黨主席洪秀柱之父，更使歷史與當代政治產生微妙對照。

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台南藝術大學音像紀錄研究所所長曾吉賢表示，曾投入追查逾10年的學者程玉鳳研究資料顯示，沈鎮南在台糖任內貢獻卓著，不僅完成戰後遭美軍轟炸糖廠的修復，亦推動產能擴張、提升蔗農分糖比例、改善員工待遇，並強化糖業鐵路系統建設。其任內第4年，台糖蔗糖外銷量已達63萬公噸，為戰後經濟復甦的重要支柱。

然而，這些建設成果卻在1950年間被指控為「配合共軍登陸收台」的準備行動，進而被羅織為顛覆政府罪名，成為白色恐怖時期典型的政治案件之一。

相關涉案人員多為台糖菁英，涵蓋營運主管及鐵道系統核心技術人員，包括總公司組長、各區處鐵道處長等，他們原本負責橋梁測量、車輛修復及例行文書作業，卻在調查過程中被迫寫下自白書，並被轉化為涉案證據。

事實上，這批技術與管理人才，正是奠定台灣糖業鐵路體系的重要推手，讓糖鐵成為全台規模最大的產業鐵路網絡，支撐起當時農業與運輸體系，然而，在政治氛圍壓力下，這些專業貢獻最終反被視為罪證。

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