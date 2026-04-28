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    首頁 > 政治

    新北市長選舉藍白合民調揭曉！國民黨李四川勝出 黃國昌2份民調都輸

    2026/04/28 14:50 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川（見圖）、民眾黨新北市長參選人黃國昌2人的民調，結果由李四川（右）勝出。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川（見圖）、民眾黨新北市長參選人黃國昌2人的民調，結果由李四川（右）勝出。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川和民眾黨新北市長參選人黃國昌兩人的民調，結果由李四川勝出。

    今天記者會由李四川、黃國昌、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修、國民黨組發會主委李哲華、國民黨文傳會主委尹乃菁、國民黨發言人江怡臻等人出席。會前閉門舉行民調開封會議，並決定公佈這次民調結果。

    針對兩家民調結果，李四川對蘇巧慧分別為34%比28.5%、36.3%比24.5%，黃國昌對蘇巧慧則是28.1%比31.3%、28.3%比26.7%。

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌的民調結果。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌的民調結果。（記者劉信德攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川（見圖）、民眾黨新北市長參選人黃國昌2人的民調結果。（記者劉宛琳攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川（見圖）、民眾黨新北市長參選人黃國昌2人的民調結果。（記者劉宛琳攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌的民調結果。（記者陳治程攝）

    國民黨、民眾黨今天下午舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌的民調結果。（記者陳治程攝）

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