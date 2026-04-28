忠孝橋引道拆除工程涉弊？ 檢廉傳喚證人調查中

忠孝橋引橋拆除工程。（資料照）

媒體人李正皓近日在臉書上指出，近期接獲陳情，直指柯文哲任內忠孝橋引道拆除有施工工法與標案內容不符狀況，可能圖利拆除廠商「皇昌營造」金額達到上億。據了解，台北地檢署目前分他字案偵辦，並由廉政署調查中，且上週已傳喚關鍵證人到案說明。是否與柯文哲有關，仍須待深入調查，方能釐清。

前民眾黨主席、台北市長柯文哲因涉及京華城等案件，一審被判有期徒刑17年，褫奪公權6年，其中包含違背職務收賄等罪。但柯仍涉北士科、魚果市場及南港轉運站等多起弊案。

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李正皓在文中指出，柯文哲的下一案很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，因為已有該案重要關係人以證人身分，於上週接受廉政署傳喚，而案由是「貪污治罪條例」。

據悉，台北地檢署確實有立他字案調查中，上週廉政署也有傳喚一名證人協助釐清案情，雖案由為貪污治罪條例，但目前針對的對象仍是皇昌營造，並非柯文哲，因該案是在柯文哲任內，是否與其有關，則待進一步調查釐清。

監察院於2019年也曾針對忠孝橋引道拆除工程可能涉弊的部分，進行調查，當時新工處回覆，忠孝橋引橋拆除工程採6個分區同步封閉施工，原設計第1、3及4分區為盤鋸、鏈鋸切割工法施工，第2、5及6分區為傳統打鑿方式，非全區皆以切割工法辦理施工（北門周邊仍採單元切割）。

新工處於報告中指出，現場有破碎情形本屬工程正常執行過程，且招標公告階段明定投標廠商可提出替代方案，經評估皇昌提出的新方案「確實有優於原約需求之情形」故同意變更，增加金額由施工廠商吸收，實際執行過程由8天工期縮短為6天完成，且鄰近古蹟及交通設施無損壞情形。

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