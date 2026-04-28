鄭麗文表態不反對8千億軍購 但要美通過發價書才能編預算

國民黨主席鄭麗文（中）今受訪表示，國防特別條例現在要通過8000億元也可以，但是要美國正式通過給台灣發價書，預算才能編。（資料照）

國防特別條例草案昨天朝野協商三度破局，5月6日將再進行第4次協商。國民黨主席鄭麗文今接受媒體人黃光芹專訪，首度表態「不反對8千億元軍購」，她說，現在要通過8000億元也可以，但是一樣要美國正式通過給台灣發價書，預算才能編，並保證對美軍購「國民黨不會延遲」，該審查還是要審查。

黃光芹詢問，軍購的「水位」會不會影響未來訪美？鄭麗文表示，不會，「因為鄭習會比那個（指軍購）重要太多了」。

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鄭：國民黨不可能空白授權通過1.25兆元

鄭麗文表示，軍購原本是110億美元，新台幣3、4千億元數額，這是已經具體看到項目和金錢、美國有發價書的，所以這部份我們就會趕快處理。但政院版1.25兆元裡面大部分都是空白支票，不知道錢要給誰，也不知道要做什麼，所以國民黨不可能空白背書、空白授權，尤其民進黨毫無信用又貪贓舞弊，「所以期待我們空白授權通過1.25兆元，就死了這條心吧，這絕無可能」。鄭強調，民進黨也要務實，如果堅持一定要1.25兆元，那麼朝野協商也是一定破局。

鄭麗文也解釋，為什麼國民黨的版本要「加N」，因為大家一直說還有第二筆對美軍購，就是所謂的140億美元，是加了這個所以有8、9千億元版本；從有人說8千億元、9千億元，「你就知道這個數字是不確定的」，因為沒有來自官方的數字，變成是我們自己猜，還是看到一些報導和說法，那到底要選擇哪一個數字？

鄭麗文表示，很多人說這140億美元，美國國會馬上會通過，發價書就來了，那很好啊，那就更不用焦慮了！如果它馬上又來，不會來不及，「因為我們已經答應了加N」，答應加N的意思就是第二批來的話，立法院就開始審查，讓它進到立法院開始立法院的程序，絕對不會拖延。

鄭麗文強調，這才是最務實、最快處理軍購的路線，而且是可以對人民負責的，裡面絕對不會有冤枉錢，絕對不會變成凱子，她認為國民黨這一套是萬無一失。

鄭麗文表示，現在大家說140億美元不要等到發價書出來，先編8千億元，我們先有一個條例，未來預算還會再審，所以沒有那個凍結的問題；就是我們現在條例通過多少，假設可以先編3500億元，後面第二批又來了以後，再加編例如4千億元，它本來就是可以分階段編，沒有凍結的問題，但立法院不是這樣的。

鄭麗文說，所以今天到底要不要在美國還沒有給我們發價書之前，就接受後面那140億美元，但為什麼有變數？這幾個月美方都說140億美元要來都沒來，「因為川普要訪問大陸，所以是美國那一邊停頓，和我們也沒有關係 」。那我們就要決定，美國的140億美元到底會不會來？如果不會來，我們匡多出來的這4、5千億元，會不會被民進黨拿去亂花？

鄭麗文直言，現在國防特別條例就要通過8000億元也可以，但是一樣要美國正式通過給我們發價書，預算才能編，所以通過3800億元還是通過8000億是元一樣的，不知道大家要去糾結這個數字。鄭強調，都已經保證了，所以對美軍購國民黨不會延遲，該審查還是要審查。

鄭麗文說，原則上、法律上就已經講3800億加N了，如果民進黨要糾結，「它不是糾結這8000億元，它是糾結要1.25兆元，我怎麼可能給你呢？空白支票絕無可能」。

鄭強調，現在藍白的態度是一致的，差別就在於，國民黨有很多人說先編8000億元，就是條例通過8000億元，那一樣嘛，後面美國沒有要賣我們，編了錢擺在那？

黃光芹追問，「所以妳不反對8000億元？」鄭說，她不反對，只是為什麼國民黨分階段的原因在這裡，因為在野黨就沒有看到項目、沒有看到數字，沒有看到我們怎麼編？民進黨就不負責、不給你看，這是我們的困難，她也都和美國人和外國人講過很多次，他們也都很能夠理解，當然美國在台協會（AIT）的壓力比較大，她也可以理解。

「未來商購或投資台灣做無人機 是可以討論的」

鄭麗文重申，1.25兆元不可能，但她是說現在通過1.25兆元不可能，但未來不管是商購或投資台灣做無人機，這是可以討論的，她沒有說絕對不可能討論，但是要有具體的內容及項目，現在是連討論都沒辦法討論，因為非常模糊，這是幾千億元的錢，開什麼玩笑，國民黨要對老百姓負責的。

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