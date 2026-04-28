川普「死亡之握」遇對手！查爾斯三世反拉回擊 僵持近10秒畫面曝

美國總統川普夫婦在白宮外迎接英王夫婦，川普與查爾斯三世握手時暗中較勁，雙方握手僵持近10秒。（美聯社）

英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉於當地時間27日訪問美國，這是他登基後首度訪美，美國總統川普在白宮外迎接英王夫婦，川普與查爾斯三世握手時，一度企圖將其拉往自己，查爾斯三世不甘示弱拉回，雙方握手僵持近10秒。

綜合外媒報導，英國國王查爾斯三世與皇后卡蜜拉如期訪問美國，當地時間27日下午抵達白宮，美國總統川普第一夫人梅蘭妮亞在白宮外迎接英王夫婦下車，查爾斯三世踏上紅地毯與川普握手；川普再度展現標誌性的強力握手，透過猛力拉扯彰顯主導地位，部過查爾斯三世不甘示弱拉回，彼此握手互相拉扯近10秒，都被鏡頭給捕捉下來。

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查爾斯三世曾以威爾斯親王的身份訪問美國19次，但這次國是訪問是他自2022年登基以來的首次，預計查爾斯三世將於28日在美國國會發表演說，這也是自1991年伊莉莎白二世女王以來，35年來英國君主再次於美國國會發表演說。

Trump is trying his toxic beta-male handshake, and Charles is having absolutely none of it. pic.twitter.com/vNjJcdyR2P — Adam Schwarz （@AdamJSchwarz） April 27, 2026

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