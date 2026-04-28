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    首頁 > 政治

    還要等啥？彰化縣長提名卡關 國民黨明天公布不了

    2026/04/28 11:18 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣府大樓外牆目前整修，年底完工，綠藍誰能入主當家，政壇關注。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府大樓外牆目前整修，年底完工，綠藍誰能入主當家，政壇關注。（記者張聰秋攝）

    國民黨明天（29日）下午召開中常會，議程已出爐，外界關注的彰化縣長提名案還是未列入提案，形同拍板本週無法公布最終人選。對於「撕榜」一延再延，藍營基層狂酸「等520開中常會，再來公布吧」！

    儘管國民黨主席鄭麗文表明彰化縣長提名人選已在最後努力，不過，對時間一再延宕，基層不滿與焦慮升溫，原本在本月7日前中常委蕭景田接任縣黨部主委隔天、4月8日中常會就能討論徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，卻因黨中央為了獲得彰化縣長王惠美的支持，在鄭麗文與王惠美通過越洋電話後臨時喊卡。

    4月15日原擬再提徵召案，也邀請王惠美擔任魏平政的競總要職，怎知王不僅拒絕，還請黨中央時程再延後至少兩週，讓其提出人選並一併評估已表態的4人，鄭麗文最終還是答應王惠美的請求，本月22日也未列入提案，明天29日也確定無徵召提案。

    黨內人士憂心說，王惠美將於5月6日至15日出訪歐洲，若提名節奏需配合其行程，公布時間最快恐順延至5月20日了，萬一520仍陷在僵局公布不了，屆時國民黨打年底彰化縣長選戰不只是難產而已，恐是拱手讓人。

    外傳彰化縣長王惠美（中）是國民黨縣長提名人選的關鍵意見，人選遲未敲定，她照跑其縣政行程，跑得還很勤。（縣府提供）

    外傳彰化縣長王惠美（中）是國民黨縣長提名人選的關鍵意見，人選遲未敲定，她照跑其縣政行程，跑得還很勤。（縣府提供）

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