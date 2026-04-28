遭限制共享北韓衛星情報 南韓專家坦言「難彌補」：需重拾美國信賴

南韓媒體27日證實，美國已限制與南韓軍方共享北韓核設施的衛星資料。圖為北豐溪里核試驗場。（路透資料照）

美國因南韓統一部長鄭東泳日前私自公開北韓平安北道龜城被認定為核設施的機密情資，已限制向南韓共享涉北韓相關情報。南韓媒體27日證實，限制內容為北韓核設施的相關衛星資料。

韓聯社報導，據消息人士透露，美國限制向南韓共享的衛星資料涉及北韓核設施，包括北韓龜城市，主要是長期累積的技術性情報。

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上月6日，鄭東泳出席南韓國會外交統一委員會全體會議時表示，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）提供的最新報告指出，除寧邊和龜城外，北韓還在平壤附近的降仙建置核設施。

然而，葛羅西的報告實際上只有提及寧邊和降仙。這是南韓和美國政府高層首次在公開場合證實龜城設有濃縮鈾設施，引發外界關注。

南韓軍方強調，目前美方限制共享部分北韓情報並未對戒備工作造成阻礙，當平壤發起軍事挑釁時，韓美仍能透過聯合情報系統即時共享相關資訊。南韓軍方還將加快推動中大型、小型偵察衛星的建設計畫，提升自主偵蒐能力。

但報導指出，多數意見認為，南韓軍方自行收集的情報相當有限，無法完全彌補美國衛星資料的空缺。因此專家建議，在提高自身偵蒐能力的同時，仍需重拾美方信賴。

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