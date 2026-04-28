伊朗原油快爆倉了！美財長貝森特：油井快崩潰將被迫關閉

美國財政部長貝森特今（28日）在社群媒體發文暗示，伊朗儲油設施快被填滿，伊朗油井將會被關閉。（歐新社）

美軍海上封鎖行動持續進行中，伊朗無法出口原油，空的油輪也無法進入伊朗裝載，美國財政部長貝森特今（28日）在社群媒體發文暗示，伊朗儲油設施快被填滿，伊朗油井將會被關閉。

貝森特在台灣時間28日晨於X平台上發文表示，當倖存的伊朗革命衛隊領導人像困在下水道管線裡，如同快被淹死的老鼠一樣動彈不得時，伊朗搖搖欲墜的石油產業，也因美國的封鎖行動開始被迫關閉部分產能。

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他強調，原油抽取系統很快就會崩潰，伊朗接下來將出現汽油短缺。同時貝森特也警告，與伊朗航空公司有業務往來的企業，將面臨美國的制裁，並稱，這番警告是美國和以色列對伊朗經濟施壓「經濟怒火」（Economic Fury）的一部份措施。

While the surviving IRGC Leaders are trapped like drowning rats in a sewage pipe, Iran’s creaking oil industry is starting to shut in production thanks to the U.S. BLOCKADE.



Pumping will soon collapse.



GASOLINE SHORTAGES IN IRAN NEXT! https://t.co/Czgy9VsHBO — Treasury Secretary Scott Bessent （@SecScottBessent） April 27, 2026

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