西班牙救援船想停靠義大利被拒 10難民跳海求靠岸

2019-08-20 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙非政府組織「張開雙臂」（Open Arms）的救援船，正在義大利外海等候當局允許停靠，由於遲未有消息，今（20）日有10位難民穿著救生衣跳海，試圖游向義大利。

綜合外媒報導，這艘救援船已在海上航行19天，船上載有近百位在地中海獲救的非法移民，一直尋求停靠義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）的港口，但義大利政府對非法移民入境採取強硬立場，義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini ）說，慈善機構的船隻已成為偷渡客的「出租車」

由於船隻一直未被允許靠港，一名來自敘利亞的非法移民在週二一早跳海試圖游向岸邊，他後來被救起送到蘭佩杜薩島，引發更多人效法，又有9人先後穿上橘色救生衣跳入大海中。西班牙國家電視台（TVE）記者說，這些跳海的舉動「絕望且瘋狂」。

「張開雙臂」形容船上的情況「失控」和「絕望」，有一些移民有自殺傾向。這些乘客都睡在甲板上，共用2個廁所。該組織先前告訴義大利政府，這些受挫的移民訴諸暴力，船上17名船員已無法控制情況。

西班牙等6個歐洲國家已經同意接收船上的非法移民，但薩爾維尼仍拒絕該船入港。他週二表示，該組織誇大了船上的問題，西班牙的非政府組織、西班牙的船隻，就應該停靠於西班牙港口，「我們不再是歐洲的難民營」。

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