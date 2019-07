各國強力聲援 德國女難民船長強登義國 被捕4天後獲釋

2019-07-03 22:44

〔即時新聞/綜合報導〕慈善救援組織「海上觀察」(Sea-Watch)的德籍女船長拉奇德(Carola Rackete),因駕駛難民船強行在義大利拉姆培杜薩島(Lampedusa)靠岸,6月29日被義大利警方逮捕,引發輿論關注和募款聲援。義大利法院7月2日裁定釋放拉奇德。

綜合外媒報導,31歲的拉奇德6月12日駕駛滿載約40名非洲難民的難民船「海上觀察3號」在國際海域滯留17天,盼義大利或其他歐洲國家能夠給予庇護。拉奇德表示,考量利比亞並不安全,移民上岸後恐面臨非法拘禁、性侵、酷刑和奴役,因此不得不違反《國際法》,轉往相對最近也較安全的拉姆培杜薩島。

拉奇德6月29日被控違反義國的軍事禁令而遭逮捕,原本恐面臨最高10年的有期徒刑,「海上觀察」也將處以高達5萬歐元(約新台幣176萬元)的罰款。不過事發後,歐洲展開示威活動支持拉奇德,義、德民眾集資逾130萬歐元,以支應她的辯護律師費用。

相較於歐洲其他地區,義大利的移民政策和立場較強硬,義大利內政部長薩爾維尼(Matteo Salvini)便是該國反移民政策的主要推手,他稱義大利的作為,對這些試圖把難民帶來義大利的人是「一個教訓」。無論法院裁決如何,都要將拉奇德逐出義大利。

義大利法官維拉(Alessandra Vella)認為,拉奇德雖然在救援行動中衝破義大利的海上封鎖,不過她只是在履行保護生命的職責,並未故意犯下暴力罪行,因此下令立即釋放拉奇德。

We are relieved our captain is free! ❤️???? There were no grounds to keep her arrested, as here only 'wrongdoing' was to enforce human rights on the Mediterranean and to take responsibility where none of the European governments did. #FreeCarola #FreeCarolaRackete #CarolaRackete