各國強力聲援 德國女難民船長強登義國 被捕4天後獲釋
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圖為6月29日被義大利警方逮捕，於7月2日獲釋的德籍女船長拉奇德（Carola Rackete）。（路透）

圖為6月29日被義大利警方逮捕，於7月2日獲釋的德籍女船長拉奇德（Carola Rackete）。（路透）

2019-07-03 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕慈善救援組織「海上觀察」（Sea-Watch）的德籍女船長拉奇德（Carola Rackete），因駕駛難民船強行在義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）靠岸，6月29日被義大利警方逮捕，引發輿論關注和募款聲援。義大利法院7月2日裁定釋放拉奇德。

綜合外媒報導，31歲的拉奇德6月12日駕駛滿載約40名非洲難民的難民船「海上觀察3號」在國際海域滯留17天，盼義大利或其他歐洲國家能夠給予庇護。拉奇德表示，考量利比亞並不安全，移民上岸後恐面臨非法拘禁、性侵、酷刑和奴役，因此不得不違反《國際法》，轉往相對最近也較安全的拉姆培杜薩島。

拉奇德6月29日被控違反義國的軍事禁令而遭逮捕，原本恐面臨最高10年的有期徒刑，「海上觀察」也將處以高達5萬歐元（約新台幣176萬元）的罰款。不過事發後，歐洲展開示威活動支持拉奇德，義、德民眾集資逾130萬歐元，以支應她的辯護律師費用。

相較於歐洲其他地區，義大利的移民政策和立場較強硬，義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）便是該國反移民政策的主要推手，他稱義大利的作為，對這些試圖把難民帶來義大利的人是「一個教訓」。無論法院裁決如何，都要將拉奇德逐出義大利。

義大利法官維拉（Alessandra Vella）認為，拉奇德雖然在救援行動中衝破義大利的海上封鎖，不過她只是在履行保護生命的職責，並未故意犯下暴力罪行，因此下令立即釋放拉奇德。

  • 群眾在德國科隆聲援拉奇德。（法新社）

    群眾在德國科隆聲援拉奇德。（法新社）

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