難民船長獲釋後遭死亡威脅 德國外交部嚴正譴責

2019-07-04 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕上週六（29）德籍救難船船長拉奇德（Carola Rackete）駕駛滿載難民的船隻，強登義大利島嶼被捕。3日其所屬慈善救援組織「海上觀察」（Sea-Watch）表示，拉奇德獲判無罪後收到眾多死亡威脅，已經將她安置到隱密的地點。對此，德國外交部發出聲明，嚴正譴責任何針對拉奇德的威脅和仇恨言論。

據《路透》報導，船上滿載難民在海上苦等2週未果後，德籍船長拉奇德29日強登義大利島嶼遭逮，2日她被從軟禁（house arrest）中無罪釋放。

拉奇德所屬的慈善救援組織「海上觀察」發言人說，拉奇德收到太多死亡威脅和仇恨言論、辱罵，因此已經將她安置在隱密的地點，未來也不會公布她的行程。

針對拉奇德獲得無罪判決，義大利極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）說，他認為這個判決「非常噁心」。據了解，他的政黨聯盟上月決議立即禁止難民救援船登陸義大利。

報導指出，德國外交部發言人波爾（Rainer Breul ）拒絕對薩爾維尼的言論做出評議，但表示：「我們譴責所有對海上救援組織的威脅，特別是針對拉奇德女士的仇恨言論。那些網路上的言論令她不得不躲藏起來，這完全令人無法接受。」

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