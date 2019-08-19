義大利拒收 西班牙救援船百名難民滯留地中海

西班牙救援船Open Arms目前仍載有107位難民，法國、西班牙、德國、羅馬尼亞、葡萄牙及盧森堡等6國陸續表示願意接收這些難民。（法新社）

2019-08-19 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕一艘西班牙救援船「Open Arms」本月初載著從利比亞附近的地中海海域救出的147位歐洲難民，救援船駛往義大利期望能得到幫助，不過卻遭到拒絕，最後，法國指出「願意收留40名難民」，西班牙政府也出面表示可以讓船隻停靠港口、讓難民上岸，不過該救援隊仍在評估當中。

綜合外媒報導，該救援隊原先期望可以得到義大利政府的協助，因而將船隻駛往義大利，不過因義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）反對非法移民，因此拒絕船隻靠岸。

不過，薩爾維尼最後決定將40名身體狀況不佳的難民接到蘭佩杜薩島（Lampedusa），但是以義方派船前去接應的方式，該救援船仍不得靠近岸邊，然而，剩下的107位難民當中，有人試圖跳下海，單憑一己之力游向陸地，但立即遭到救援隊員阻止，隨著在海上漂流的時間愈長，難民們也產生不少衝突。

然而，法國、西班牙政府陸續伸出援手，法國政府18日表示願意接收40名符合資格的難民，西班牙政府也開放阿爾赫西拉斯（Algeciras）港口讓救援船停靠，難民也可上岸，不過Open Arms的發言人羅拉拉努薩（Laura Lanuza）則表示，「花5天時間前往西班牙提供的港口『絕對是不切實際』的決定」，因此救援隊仍在評估中，而德國、羅馬尼亞、葡萄牙及盧森堡等國也在後續表達願意在船隻靠岸後接收移民。

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