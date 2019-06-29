苦等2週強登義大利 NGO慈善救援船長恐被判10年

2019-06-29 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕義大利警方今（29）日逮捕了慈善救援組織「海上觀察」（Sea-Watch）的德籍船長拉奇德（Carola Rackete），其滿載難民的船隻在海上苦等逾2週後，強登義大利南端的蘭佩杜薩島（Lampedusa），恐面臨最高10年徒刑。

據《路透》報導，德國NGO「海上觀察」的船長拉奇德，已駕駛滿載40名非洲難民的難民船「海上觀察3號」在國際海域滯留逾2週，希望義大利或其他歐洲國家能夠給予庇護。

本週拉奇德決定要登陸義大利南端的蘭佩杜薩島，遭到義大利官方船艦阻撓。今（29）日清晨拉奇德強行停靠蘭佩杜薩港，遭警方逮捕，被控「駕駛戰艦拒捕」，最高恐面臨10年徒刑。

報導指出，40名難民被暫時安置在島上的接待中心。據消息來源指出，海上觀察組織將被處2萬至5萬歐元（台幣約70至176萬）的罰鍰。

對此，先前即已放話「除非有其他歐洲國家要收容他們，否則不會批准登陸」的義大利右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在推特上表示：「嫌犯被逮捕、海盜船被扣押、外國NGO被重罰、移民將會被分配到其他歐洲國家，任務完成。」

前往日本參加G20峰會的義大利總理康特（Giuseppe Conte）對此事件則表示，身為一個律師，這可能有犯罪的疑慮，但仍必須交由法官審理。他強調：「法律就是法律，不管你喜歡與否。」

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