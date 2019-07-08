難民登義大利遭拒 馬爾他同意收留

2019-07-08 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕德國海上救援組織本月5日在利比亞外海發現1艘小型橡皮艇，救起艇上65名難民，卻遭義大利拒絕收容，馬爾他政府昨（7日）表示，願意先伸出援手，協助暫時安置該批移民，之後再將他們轉移到其他歐盟國家。

綜合媒體報導，德國非政府救援組織「海洋之眼」（Sea-Eye）本月5日在利比亞外海約63公里處，發現這艘載著65名難民的小型橡皮艇，上面沒有任何通訊與導航設備，隨後救援組織到義大利外海尋求義國幫助，遭支持反移民政策的義大利政府拒絕。

根據報導，馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）昨日指出，願意協助安置該批移民，會先用馬爾他的軍艦將他們接回國內港口，之後再與德國及歐盟討論，將他們轉移到其他歐盟國家。德國內政部則表示，願意先接受15至20名難民。

義大利地理位置靠近非洲，成為許多難民進入歐洲各國尋求庇護的跳板，但安置國際移民的費用，造成義大利的財政負擔，使民間出現反移民的聲浪，目前義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）是該國反移民政策的主要推手，不只推動拒絕入境的政策，也遣返已經進入國內的移民，對此德國內政部日前致函義大利，希望重新思考移民政策，幫助國際移民。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法