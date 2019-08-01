大馬國會議員建議立法保護男性 避免受女性誘惑而犯罪

2019-08-01 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞執政聯盟一名男性國會議員31日提出建議，希望制定保護男性的性騷擾法案，以保護男性避免受到女性誘惑，而犯下強暴等罪行。婦女、家庭與社會發展部副部長楊巧雙對此感到震驚，並說男人也可能被其他男人強姦。

綜合大馬媒體報導，公正黨上議員英然31日在上議院提出動議，要求制定性騷擾法案，以保障男性免受女性誘惑而犯罪，以「保護男性免受女性的行動、言語和服裝所誘惑，最終導致男性犯罪，如亂倫、強暴、威脅、觀賞涉色情片等」。

英然稱，「這很重要，我們也需要受到保護。女性的行動和服裝會誘惑我們犯法，導致我們被提控」，「我促部長考慮立法，確保這個國家的男性安全，國家也會和平」。

大馬上議院副主席阿都哈林還回說，「這是不錯的觀點」。英然稱，他已向掌管宗教事務的首相署部長慕札希提出建議。但慕札希在總結辯論時，沒有回應英然的發言。

婦女、家庭與社會發展部副部長楊巧雙對此爭議發言感到震驚，稱嬰兒和幼童也是類似犯罪的受害者，他們不知道如何引誘男人，但依然成為受害者。

楊巧雙說，「男人並不是動物，他們有決定權、思考和克制」；女性不應該因為衣著而受到指責，穿著不暴露的人也會被性騷擾和強姦，要求英然為令人反感的言論道歉。

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