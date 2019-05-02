馬來西亞聯邦首席大法官出爐 首度由女性出任！

2019-05-02 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞新任聯邦首席大法官今（2）日出爐，由聯邦法院法官東姑麥慕（Tengku Maimun Tuan Mat）出任，這是大馬史上首位女性首席大法官。

綜合外媒報導，東姑麥慕將接替今年4月12日退休的理查瑪拉尊（Tan Sri Richard Malanjum）出任大馬聯邦首席大法官，根據首相辦公室聲明，任期今（2）日生效。

大馬律師協會對於東姑麥慕成為首位女性首席大法官表示「全心全意地歡迎」，並稱這大馬國家歷史上一個決定性的時刻，因為首次有女性擔任政府3大部門之一、司法部門的最高職位。

大馬律師協會主席阿都法利（Abdul Fareed Abdul Gafoor）表示，這項任命案顯示性別不應該影響對一個人優點和能力的考量。

59歲的東姑麥慕2006年起擔任司法專員，之後出任吉隆坡高等法院法官，2013年任上訴庭法官，2018年11月26日起出任聯邦法院法官。

馬來西亞新任聯邦首席大法官今（2）日出爐，由聯邦法院法官東姑麥慕（Tengku Maimun Tuan Mat）出任。（圖取自《馬來郵報》）

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