大馬官員臥底監視穆斯林齋月禁食 人權團體痛批可恥

2019-05-23 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教今年的齋戒月已在5月初開始，馬來西亞官員將自己偽裝成廚師或服務生，在餐廳臥底監視穆斯林是否有遵守齋月禁食規則，遭人權團體痛批是「可恥的間諜行為」。

綜合外媒報導，齋戒月是伊斯蘭教最神聖的一個月，除非有特殊情況無法禁食，穆斯林都必須在齋月時從黎明到黃昏期間禁食。雖然大馬多民族的穆斯林傳統上遵循較寬容的伊斯蘭教形式，但批評人士指出，近年保守態度持續增強。

大馬媒體今日披露，穆斯林占多數的柔佛州昔加末縣北部地區的昔加末市議會（Segamat Municipal Council），與伊斯蘭宗教部門合作，派出32名執法人員到185家餐館臥底，抓捕沒有在齋戒月禁食的穆斯林。

昔加末市議會主席莫哈末馬斯尼（Mohd Masni Wakiman）說，執法人員會偷偷拍下沒有禁食穆斯林的照片，並立即通知昔加末伊斯蘭宗教委員會採取行動。他說，這些少數沒有禁食的穆斯林很可恥，會讓外界對伊斯蘭教有錯誤印象。

大馬力爭穆斯林女權的「回教姐妹組織」（Sisters in Islam）則痛批這個計畫很「可恥」，並帶給其他穆斯林或其他信仰者錯誤的伊斯蘭印象，「我們強烈要求各方停止這種可恥的間諜行動」。

大馬實施雙軌法律體系，穆斯林在某些領域受到伊斯蘭教法約束。在柔佛州，沒有在齋月禁食的穆斯林，最重可處6個月徒刑或1000令吉（約新台幣7500元）罰款，或2者並罰。

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