新北市圖另類走讀 走訪清真寺、吃開齋飯

2019-05-14 15:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕穆斯林齋戒月從5月6日開始將一直持續至6月4日為期一個月，新北市立圖書館中和分館為讓大家更了解伊斯蘭文化，於19日首度舉辦「齋戒月走讀」活動，將帶大家走訪清真寺，並與500位穆斯林朋友一同享用開齋飯，認識穆斯林齋戒月的習俗，即日起，憑市圖借書證即可免費報名參加。

市圖中和分館主任江燕鳳說，伊斯蘭教是世界三大宗教之一，每年穆斯林都會有長達30天的齋戒，這段期間穆斯林從日出到日落齋戒禁食，連喝水也不行，同時禁止所有娛樂活動，只有老人、小孩、病人、孕婦等特殊狀況者除外。

齋戒月對穆斯林來說是一年當中非常重要且神聖的月份，每年齋戒月開始的時間都不同，齋戒月期間，穆斯林朋友可能1天長達15小時不能吃喝，堅定奉行戒規，因此對穆斯林來說，日落後的第一餐｢開齋｣是隆重而神聖的事情，一般會和親朋好友一起開齋，一起享用美食，能和穆斯林朋友一起開齋，也是體現對其文化的認可和尊重。

江燕鳳說，中和分館相較其他縣市公共圖書館，罕見設有祈禱室，提供整潔舒適的祈禱空間及淨身設備，打造穆斯林友善閱讀環境，中和分館透過「齋戒月走讀」活動，帶大家從電影導讀、走訪台北清真寺，並與穆斯林朋友一起享用開齋飯，認識這個具有意義的齋戒月，了解穆斯林生活的日常，相關活動資訊請至請至新北市立圖書館查詢，洽詢電話：（02）29492767。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/