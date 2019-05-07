中國禁新疆「3種人」慶齋戒月 網上發起拒買中貨運動

2019-05-07 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕全球穆斯林進入齋戒月，從昨天（6日）開始至6月4日結束，為期30天。由於中國當局限制新疆的「3種人」禁止慶祝齋戒月，讓海外維吾爾族團體在網路上發起倡議活動，呼籲世界各地穆斯林在齋戒月期間拒買中國貨。

據《德國之聲》報導，針對最近網上散播中國不准新疆穆斯林在齋戒月禁食的訊息，中國駐巴基斯坦大使趙立堅週一（6日）在推特上發文表示要「澄清」，稱新疆的穆斯林能自由慶祝齋戒月，僅以下3種特定身分的穆斯林會受到限制，包括：「身為無神論者的共產黨員、必須履行義務的公務人員、接受義務教育努力學習的學生。」

面對中國對穆斯林的打壓，就讀美國杜克大學的美籍維吾爾裔學生安華（Aydin Anwar）近日在網上發起「戒掉中國商品」（#FastFromChina）運動，表示為了實現在齋戒月時「消費更少、分享更多」的精神，呼籲世界各地的穆斯林在齋戒月期間拒買中國商品，以行動聲援在中國境內無法慶祝齋戒月的穆斯林。

人權觀察（Human Rights Watch）中文部的資深研究員王松蓮指出，事實上，中國自2016年底開始，就陸續增強對宗教自由的限制，「有新疆穆斯林居民曾在2018年時表示，當地政府在齋戒月期間會派員駐守在各個小區，並記錄哪些人進行禁食。」

此外，她也提到，無論是近年國際社會對新疆再教育營的關注和批評，還是這次維吾爾倡議者在社群媒體上發起的運動，絕對都能進一步加深北京的緊張感。

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