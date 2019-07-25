超大方！大馬女子找閨密當老公「二房」 就怕老公太累...

2019-07-25 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞1名孕婦安蒂卡（Khuzatul Atiqah），因顧慮自己在懷孕期間沒辦法照顧老公的身體狀況，便找來閨密諾法荷娜（Nur Fathonah Abdul Rahim）當老公的「二老婆」，在安蒂卡百般拜託下，才讓諾法荷娜答應，也讓「朋友變丈夫二老婆」的議題在網上引發熱議。

綜合外媒報導，馬來西亞有「一夫多妻」制，信奉伊斯蘭教的男子最多可以一次娶4個老婆。日前31歲的孕婦安蒂卡為體恤丈夫辛勞，認為丈夫在她懷孕期間，背著她走上3樓的辦公室，還需照顧她的飲食起居，便決定幫他尋找「小老婆」來照顧他。

最後，安蒂卡決定選擇好友諾法荷娜來擔任「二房」角色，安蒂卡指出，自己和諾法荷娜在網上認識，諾法荷娜為2個孩子的單親媽媽，而後2人成為要好的朋友，諾法荷娜剛開始聽到安蒂卡的「二房」提議時，她猶豫很久，直到安蒂卡「解說二房好處」後，才點頭答應。

安蒂卡22日在臉書發文表示，「與前夫離婚後，原下定決心不再結婚，我的生命中只有我和我的孩子，我奮力工作來維持生計，成為1位單身媽媽。我從沒想過會成為一夫多妻的家庭，但上帝注定我再婚，並且發展成一夫多妻制的家庭，如今，我能用開放的心態接受它。」

安蒂卡希望民眾能為她的「新家人」祈禱，擁有1個相互幫忙的美滿家庭，並感謝所有愛她、支持她的人。

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